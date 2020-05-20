أخبار مصر | "التعليم" تصدر تعليمات جديدة بشأن الامتحان التكميلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "التعليم" تصدر تعليمات جديدة بشأن الامتحان التكميلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم الشئون المعلمين، خطابًا عاجلًا بشأن الامتحان التكميلي قال: "بمناسبة انتهاء الفترة المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب، والاستعداد لإعلان نتائج العام الدراسي لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، وفي ضوء موافقة الدولة على عقد الامتحانات العامة اعتبارا من 21 يونيو 2020 وحرصا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب".

ويرجى التفضل بالتلبية المشدد لانقاذ الاجراءات اللازمة نحو الآتي:

1- الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية تحريريا وفق مواصفات الورقة الامتحانية للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول اعتبارا من 21-6-2020 وذلك وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشان وظروف كل مديرية، مع الالتزام التام على كافة المستويات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

2- الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني اعتبارا من 21-6-2020، وفقا لظروف كل مديرية، وطبقا لتوجيهات الدكتور الوزير "يكون امتحان الدور الثاني امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15-3-2020 للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

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3- تقوم كل مدرسة بالاحتفاظ بنسخة إلكترونية على فرص مدمج من المشروعات البحثية المسلمة عبر المنصة الالكترونية، بالإضافة إلى المشروعات البحثية المسلمة ورقيا، وذلك لاعتبارها أورق امتحانبه رسمية، مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لهذه العملية.

4- تعلن نتائج العام الدراسي اسوة بما هو متبع من كل عام، للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

5- تعلن نتيجة العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين أدوا الامتحان ورقيا الكترونيا مغا؛ بعد الانتهاء من التقدير الإلكتروني.

وأدى 586 ألف طالبطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، اختبار مادة "الكيمياء" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في آخر أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 20192020، والتي بدأت في 29 إبريل 2020 واستمرت حتى 20 مايو 2020.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.3%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالبطالبة في مختلف المحافظات.