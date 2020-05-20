مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": 18 يوليو أولى جلسات محاكمة رامز جلال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": 18 يوليو أولى جلسات محاكمة رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار:

ألغت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة "السادسة تعليم" قرار كلية الطب بإحدى الجامعات والمتضمن رفض معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة التي حصلت عليها طبيبة بدرجة الدكتوراة في الطب التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، وألزمت المحكمة الجامعة معادلة الشهادة

حددت محكمة جنح العجوزة 18 يوليو المقبل كأولي جلسات محاكمة كل من مالك قناة ام بي سي وليد الإبراهيم والفنان رامز جلال في الدعوي المقامة ضدهم من المحامي بالنقض صلاح بخيت بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهما عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة تأجيل الاستئناف المقدم من زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق على حكم حبسها لمدة 3 سنوات في اتهامهم بسرقة شقته.. وذلك لجلسة 8 يوليو المقبل.

وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل زوجة شادى محمد فى جلسة سابقة وكانت النيابة قد استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.

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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط كل من مدير إدارة رخص المحلات، وفني التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احد العقارات مقابل قيامهما بعمل من أعمال وظيفتهما بإصدار خطاب لشركة توزيع الكهرباء يتضمن الموافقة على رفع الجهد الكهربائى للعقار الخاص بالمواطن وكذلك السماح له بتركيب عدادات كهربائية ذات جهود عالية تمكنه من الاستخدام التجاري، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار وضبط آخر بحوزته قطع أثرية بقصد الإتجار.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بنى سويف) وبحوزته (تمثال حجرى فرعونى منقوش عليه كتابات فرعونية - قطعة زجاجية بيضاوية الشكل منقوش عليها كتابات فرعونية - قطعة أثرية صغيرة الحجم منقوش عليها "مفتاح الحياة") جميعهم يشتبه فى أثريتهم (هاتف محمول - مبلغ مالى).

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بالشرقية) بتلقيه اتصالًا هاتفيًا أبلغه خلاله المتصل باحتجاز نجله (مبيض محارة) لقيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم ومساومته على دفع مبلغ مالى (50 ألف جنيه) نظير إطلاق سراحه.

هنأ المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك في برقية بعثها "عصر" للسيسي، قائلا: "أتشرف أن أتوجه لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري، بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على سيادتكم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم ويمنحكم موفور الصحة والعافية، ليجني شعب مصر العظيم ثمار ما تقدمونه من إنجازات على كل الأصعدة لتظل مصرنا الحبيبة عالية شامخة في ظل قيادتكم الحكيمة