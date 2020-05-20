شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماع المحافظين.. رئيس الوزراء يوجه رسالة لمحافظ الدقهلية المصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للمحافظين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ جميع المواطنين بالمحافظات بقدوم عيد الفطر، داعياً المولى عز وجل أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير والبركة لجميع أبناء الشعب المصري العظيم، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية، الذي أصيب بالفيروس مؤخراً.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع، هو متابعة ما تم إصداره من قرارات تتعلق بالتعامل مع أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وخاصة ما صدر أمس من قرارات سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة العيد، مشدداً على ضرورة تطبيق تلك القرارات بكل حزم، مؤكداً أنها فرصة جيدة ستسهم في تقليل الحركة بالميادين العامة والشوارع والحد من كثافات المواطنين، وذلك على غرار ما تم تنفيذه خلال الاحتفال بيوم شم النسيم؛ سعياً للتقليل من فرص انتشار عدوى فيروس «كورونا»، الذي يشهد تزايداً في معدلات الإصابة به خلال الفترة الحالية.