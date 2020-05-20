شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 أشخاص في حادث مروري على صحراوي بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ٩ أشخاص، الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى أجرة ميكروباص جنوب نفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات إدارة النجدة بمديرية أمن بني سويف بلاغا بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي شمال مدينة بني سويف نحو 5 كيلو مترات بين سيارتين إحداهما أجرة ميكروباص.

وانتقلت ٦ سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من: محمود ناصر حسين مقيم مغاغه المنيا، 28 سنة، مصاب جروح قطعية بالرأس، وعلاء ربيع عبدالرازق 28 سنة، مقيم مغاغة بالمنيا، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، ومجدة أحمد عوض 25 سنة مقيمة مغاغه المنيا، مصابة جروح وسحجات بالجسم، وأحمد رفعت سيد 30 سنة، مقيم مغاغه المنيا مصاب جروح وسحجات بالجسم.

كما استقبل المستشفى فارس علاء ربيع 5 سنوات، مقيم مغاعه المنيا، مصاب جروح وسحجات بالجسم، ومحمد عبدالجواد محمد 12 سنة، مقيم مغاغه المنيا مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، وياسمين عبدالجواد محمد، 22 سنة، مصابة اشتباه كسر باليد اليمنى، وفادية أحمد محمد 43 سنة، مقيمة مغاغه المنيا، اشتباه كسر بالساق الأيمن، وعبدالجواد محمد عبدالجواد 60 سنة، مصاب جروح وسحجات بالجسم مع نزيف بالأنف.

Advertisements