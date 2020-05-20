مطار مرسى علم يستقبل رحلة تقل 298 مصريًا عائدين من جدة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، الأربعاء، رحلة طيران قادمة من مطار جدة تقل عددًا من المصريين العائدين من السعودية، بحسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٩٨ من العائدين من جدة البحر الأحمر

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٩٨ من العائدين من جدة البحر الأحمر

وبحسب بيان، أقلت الرحلة ٢٩٨ راكبا مصريا، وسيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوع فقط بدلا من ١٤ يومًا وفقا للتعديل الجديد.

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٩٨ من العائدين من جدة البحر الأحمر

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيجري إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا، وذلك طوال مدة لإقامة ٧ أيام.

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل ٢٩٨ من العائدين من جدة البحر الأحمر

وأكد أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه جرى تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم عقب وصولهم، منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر أقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسى علم، وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الأمنية.