شكرا لقرائتكم خبر عن حجر قها: شفاء ممرضة بمستشفى ناصر من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها، بمحافظة القليوبية، الأربعاء، شفاء وتعافي هبة محمد، الممرضة بمستشفى ناصر العام، من فيروس كورونا، وذلك من مستشفى قها.

ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى على «فيس بوك»: «شفاء وتعافي مس هبة محمد، الممرضة بمستشفى ناصر العام، من فيروس كورونا، وذلك من مستشفى قها للحجر الصحي، #مستشفى_قها_للحجر_الصحي#فيها_حاجة_حلوة، #رمضان_بركة».