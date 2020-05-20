شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: الغرفة التجارية تبرعت بـ1.2 مليون جنيه لدعم القطاع الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تبرع الغرفة التجارية بسوهاج بشيك بمبلغ مليون و240 ألف جنيه، لدعم القطاع الصحي بالمحافظة وشراء أجهزة طبية «تنفس صناعي» لصالح مرضى فيروس كورونا بالمحافظة.

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يجتمع مع رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وأعضاء مجلس إدارة الغرفة

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يجتمع مع رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وأعضاء مجلس إدارة الغرفة

جاء ذلك خلال لقائه بخالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يجتمع مع رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وأعضاء مجلس إدارة الغرفة

وبحسب بيان، الأربعاء، ثمّن محافظ سوهاج، حرص الغرفة على دورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء سوهاج في مواجهة فيروس كورونا، وأن يكون لأعضاء الغرفة دور فعال في توفير عدد من الأجهزة الطبية، وبخاصة أجهزة التنفس الصناعي التي ستساعد بشكل كبير في علاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يجتمع مع رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وأعضاء مجلس إدارة الغرفة

وقدّم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الشكر لمحافظ سوهاج، مشيرًا إلى أن للغرفة دورا هاما نحو المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لذلك قامت بالتبرع للمساهمة في توفير عدد من الأجهزة الطبية، لتوفير جهازين تنفس صناعي، و5 مونيتور، ومضخة محاليل، وجهاز تحليل غازات بالدم بإجمالي تكلفة الأجهزة المطلوبة مليون و240 ألف جنيه، لذلك قامت الغرفة بتوفير المبلغ على الفور من أجل مساعدة أهالي المحافظة.