شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره اللبناني مسار العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني ناصيف حتّي، اليوم ٢٠ مايو الجاري، حيث تم بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تضمن تأكيد الوزير شكري حرص مصر على أمن وسلامة واستقرار لبنان، ودعم المصالح الوطنية اللبنانية، كما تناول الاتصال مجالات التعاون المختلفة دعماً للشعب اللبناني الشقيق، لاسيما في المجال الاقتصادي بغية تحقيق الاستقرار والتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية على شعب لبنان الشقيق وعلى الدولة اللبنانية وقدرتها على التعامل مع التحديات الجسيمة التي تواجه لبنان ودول المنطقة.