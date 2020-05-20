شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن موعد الامتحانات التكميلية للطلاب المتغيبين عن امتحانات «التيرم الأول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول، وذلك اعتبارًا من 21 يونيو 2020 وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن وظروف كل مديرية، مع الإلتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني، للطلاب الذين لم يحصلوا على 50% ولم يقدموا مشروع بحثي، اعتبارًا من 21 يونيو 2020 وفقًا لظروف كل مديرية تعليمية، على أن يؤدي الطالب امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، وذلك فيما درسه الطالب في الترم الثاني حتى 15 مارس 2020.