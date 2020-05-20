شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: صوت انفجار الجيزة نتيجة حريق بمخزن الحماية المدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال مصدر أمني إن حريقا نشب بمخزن تابع لإدارة الحماية المدنية بالجيزة مساء الأربعاء، ونتج عنه سماع صوت انفجار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 13,484

تعافي 3,742

وفيات 659

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