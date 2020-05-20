شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يطالب الحكومة بمستشفيات عزل للأطقم الطبية المصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مجلس اتحاد المهن الطبية، رئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وكذلك وزارة الصحة، وكل الجهات المعنية، بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذى يقومون به.

وطالب المجلس بسرعة عمل التحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة فى خطوط المواجهة، وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأى إصابة والعمل على علاجها حيث تلاحظ فى الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات فى الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبى.

Advertisements

وجاء بالمخاطبات: بداية يتقدم مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية لفخامتكم بخالص التحية والتقدير على ما تقومون به من مجهودات كبيرة فى ظل هذه الظروف التى تمر بها بلدنا مصر الحبيبة ويتمنى لفخامتكم دوام التوفيق لما فيه صالح الوطن والمواطن المصرى، ومــن هــذا المنطلق وما تمــر به البــلاد والسـادة الأطــباء من أخطار مواجهة فيروس covid19 ونظرا لوجود أعضاء المهن الطبية فى الصفوف الأولى لمواجهة هذا الفيروس والتزايد المستمر فى إصابات الفريق الطبى فإننا نحيطكم بأن مجلس الاتحاد فى جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2020م قد أصدر بيان لاتخاذ إجراءات استثنائية لمساعدة أعضائنا والفريق الطبى على مستوى أنحاء مصر.

وتضمن بيان الاتحاد: بالإشادة بالمجهودات العظيمة التى تقوم بها الأطقم الطبية على مستوى جمهورية مصر العربية فى مواجهة هذا الفيروس حيث أنهم هم خط الدفاع الأول لمواجهة هذا الفيروس وما يقومون به من تضحيات كبيرة من أجل صحة المواطن المصرى والتخفيف عنه، كذلك يناشد مجلس الاتحاد وزارة الصحة والجهات المعنية بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذى يقومون به، والتأكيد على سرعة عمل التحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة فى خطوط المواجهة وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأى إصابة والعمل على علاجها قبل فوات الأوان حيث تلاحظ فى الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات فى الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبى.

وأكد الاتحاد ضرورة قيام جميع الجهات المعنية بتوفير سبل الرعاية اللازمة لجميع أعضاء الفريق الطبى على مستوى الجمهورية حفاظًا عليهم حتى يتسنى لهم القيام بدورهم المهنى المنوط بهم على أكمل وجه.