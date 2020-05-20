شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" حملات على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظًا على صحة المواطنين، مع اهمية الدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة من خلال لجانها المرورية لتنفيذ الإجراءات الرقابية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية، و تكثيف الحملات لمنع اقامة أسواق وشوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم نظرًا لتلوث اللحوم المعروضة بها لتعرضها لعوادم السيارات مما يشكل خطر داهم على صحة المستهلك.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تكليفات لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بتكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظًا على صحة المواطنين.

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وقال تقرير الخدمات البيطرية، إنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، بالحفاظ على صحة المواطن بتكثيف الحملات التفتيشية ولجان المتابعة على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية والدواجن والأسماك اتخذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم عدد من الإجراءات أهمها، الغاء جميع الاجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة، عمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى والمياه والكهرباء.

وأضاف التقرير، أنه بالنسبة إدارة التفتيش على اللحوم، تم الغاء جميع الاجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالإدارة، التنسيق مع مديرية الامن لتكثيف الحملات على محلات الجزارة لضبط الجزارين المخالفين والذين يقومون بذبح حيواناتهم خارج المجازر الحكومية وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم على ذمة القضية أو اعدامها وذلك بالاشتراك مع الاجهزة الرقابية الاخرى كالشرطة والتموين، متابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية والتى لها علاقة بالغذاء الذى يقدم للمستهلك حرصا على سلامته، الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، تكثيف الحملات لمنع اقامة أسواق وشوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم نظرًا لتلوث اللحوم المعروضة بها لتعرضها لعوادم السيارات مما يشكل خطر داهم على صحة المستهلك.