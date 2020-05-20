شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. هتعمل إيه بعد رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ماذا يجب علينا أن نفعل بعد شهر رمضان؟".. سؤال يجيب عنه اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك"، الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

وقال طه:"في شهر رمضان المبارك كم من صحائف بيضت وكم من حسنات كتبت وكم من ذنوب غفرت وكم من رقاب أعتقت ولكن ماذا بعد رمضان؟.. أول أمر بعد رمضان شكر الله ، فلقد زين الله آيات الصيام بالشكر فقال تعالى :" وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، فعلينا أن نحمد الله وأن نشكره أن هدانا ووفقنا وأعاننا لصيام وقيام شهر رمضان وأعاننا لنتصدق فشكر الطاعة كما قال العلماء طاعة بعدها".

وتابع طه:"الأمر الثانى هو تحقيق الغاية من العبادة فالله فرض العبادات كلها لحكم جليلة، والصيام فرضه الله وكانت الحكمة منه هي التقوى، حيث قال تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، والتقوى هي امتثال لأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه ولزوم مراقبته، فهل تخرجنا من مدرسة رمضان بشهادة التقوى كما أراد الله عز وجل ، أم كنا ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش".

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واختتم الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف: "المؤمن الحق أيها الأحبة المسلمون لا ينقضى عمله بانقضاء رمضان بل إنه في طاعة دائمة".