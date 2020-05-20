شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: بدء تحصيل مستحقات الوزارة من المنشآت السياحية أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار بحضور أسامة عسران نائب وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لبحث آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتأجيل سداد المديونيات الخاصة بالمنشآت السياحية.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه سيتم البدء فى مستحقات وزارة الكهرباء عن مقابل استهلاك الكهرباء للمنشآت السياحية والفندقية على خلفية أزمة الكورونا، اعتبارا من أكتوبر 2020.

الجدير بالذكر أن إجمالى مديونية المنشآت السياحية بجميع أنحاء الجمهورية بلغت حوالى 2 مليار جنيه، و بلغ إجمالى مديونية المنشآت السياحية بمحافظات الأقصر وأسوان و شرم الشيخ المستثناة من قرار بدء التحصيل بلغت حوالى 653 مليون جنيه، موضحا أن مديونية فنادق أسوان بلغت 12 مليون 400 الف جنيه فيما بلغت مديونية فنادق الأقصر 32 مليون جنيه و البازرات السياحية حوالى 8 مليون جنيه.

كانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت، اليوم أنه فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا ، قامت الوزارة الكهرباء صباح اليوم بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة.