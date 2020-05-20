شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 50% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة العلمية لوضع برتوكولات علاج فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان أن 50% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها فى القاهرة الكبرى تليها محافظات الشرقية والمنوفية والفيوم.
وقال مصدر باللجنة العلمية المكلفة بوضع برتوكولات علاج فيروس كورونا بوزارة الصحة، هناك عدد من المحافظات انخفضت فيها نسب الإصابة مثل دمياط بسبب اتباعهم الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه فيروس كورونا.
كانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن ما زال فى السيناريو الثانى ولم ننتقل إلى السيناريو الثالث، وإن جميع الإصابات التى تم تسجيلها من المخالطين لحالات إيجابية وتم اكتشافها من خلال إجراءات التقصى والترصد التى تقوم بها وزارة الصحة فى كل المحافظات، فى حين أن السيناريو الثالث يتمثل فى وجود عدوى مجتمعية وعدم معرفة مصدر الإصابات الذى لم تصل مصر له حتى الآن.
يشار إلي أن ضمن أسباب القفزة الكبيرة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد هو زيادة التخالط بين المواطنين وعدم اتباع الإجراءات الوقائية أو الاحترازية للوقاية من الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 50% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى القاهرة الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.