شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 586 ألف طالب بالصف الأول الثانوى أدوا امتحان الكيمياء إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه أدى 586 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى، اليوم الأربعاء، اختبار مادة "الكيمياء" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر فى آخر أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2019/2020، والتى بدأت فى 29 إبريل 2020 واستمرت حتى 20 مايو 2020.

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتى فى بيان لها أنه بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.3%، من إجمالى 589 ألفًا و756 طالب/طالبة فى مختلف محافظات الجمهورية.