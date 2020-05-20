شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: عدم كفاءة الصين هي السبب في العدد الكبيرلوفيات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عدم كفاءة الصين هي السبب في العدد الكبير لوفيات فيروس كورونا على مستوى العالم، وفقا لمصادر إعلامية.

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