شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمخزن الحماية المدنية بالجيزة يتسبب فى سماع صوت انفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شب حريق بمخزن تابع لإدارة الحماية المدنية بحى الدقى فى محافظة الجيزة، وقد نتج عنه سماع صوت انفجار. وتشهد البلاد حالة من ارتفاع درجات الحرارة، مما يتسبب فى الكثير من الحوادث.

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