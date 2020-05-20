شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع بمدبولى لمتابعة آخر مستجدات جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء . وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة اخر المستجدات الخاصة بجهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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