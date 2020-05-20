الحكومة: خصم 1% من دخل العاملين بقطاعات الدولة لمدة 12 شهرا بداية من يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. و ينص مشروع القانون على أن يخصم شهريا ، اعتبارا من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهرا، نسبة 1 % من صافى دخل العاملين فى كافة قطاعات الدولة المستحق من جهة علمهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، و نسبة 0.5 % من صافى الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

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