فيديو.. بيقولوا علينا دفعة كورونا.. الثانوية العامة 2020 هم مضروب × 2

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل طلاب الثانوية العامة هذا العام لأداء امتحانات نهاية العام وسط إجراءات استثنائية فى تاريخ مصر، وبعد حالة من الحيرة حول مصير أداء اختبارات إتمام الشهادة حسمت الحكومة الأمر وأعلنت عن جدول الامتحانات وكيفية إقامتها فى ظل انتشار فيروس كورونا.
اللافت أن البعض يسخر من طلاب الثانوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويطلق على دفعة الثانوية العامة 2020، بأنها دفعة كورونا!، رغم أن هناك عبئا على الجميع سواء أجهزة الدولة المعنية أو أولياء الأمور والطلاب فى هذه المرحلة العمرية. اعرف التفاصيل من خلال الفيديو التالى..
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