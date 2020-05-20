شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إجازة العيد.. قائمة ضرورية يجب توافرها في المنزل خلال تلك الفترة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ المصريون خلال الأسبوع القادم، إجازة العيد التي يجدها البعض إنها أطول إجازة تم الحصول عليها حيث تبدأ من يوم السبت الموافق 23 من شهر مايو عام 2020 حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر مايو عام 2020 وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

هناك قائمة من المتطلبات الضرورية، التي يمكن العمل على توفيرها خلال تلك الفترة في ظل البقاء بالمنزل لوقت طويل تتمثل في:

يجب توافر ما يكفي الأسرة خلال هذه الفترة وليس أكثر، خاصة أن الحكومة المصرية أعلنت عن وجود مخزون كافٍ من السلع بجانب فتح المحال التجارية.

التركيز على البضائع الجافة والمعلبة التي يسهل على الأمهات تحضيرها، مثل الأرز والمكرونة والفاصوليا والشوفان، يجب أن تكون أساس مخزونك.

بعض المشروبات الساخنة والعصائر الطبيعية والتسالي.

التأكد من وجود منتجات صحية مثل الصابون المضاد للبكتيريا ومعقم اليدين وورق التواليت والأنسجة ومنتجات العناية الشخصية والحفاضات لأطفالك واللبن المجفف في حالة الاعتماد عليه.

في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض مزمن ويستخدم الأدوية بانتظام، مثل أدوية الضغط والسكري والقلب، فيجب تخزين كمية من الأدوية لتقليل النزوال أو التعامل مع الدليفري الخاص بالصيدليات.

توفير قائمة بسيطة من الإسعافات الأولية يمكن استخدامها للتعامل مع الإصابات المنزلية الشائعة، كالقطن والمطهر.

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توفير أدوات تسلية للأطفال كالألعاب وغيرها لكسر روتين الإجازة.