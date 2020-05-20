شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: توزيع 300 ألف متر سجاد على المديريات عقب عطلة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
جهزت وزارة الأوقاف 300 ألف متر سجاد من إنتاج مصانع هيئة الأوقاف المصرية بمدينة دمنهور لتوزيعها على المديريات عقب عطلة عيد الفطر المبارك لاتخاذ اللازم تجاه تجديد فرش العديد من المساجد على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الشاملة لصيانة وفرش المساجد استعدادًا لإعادة النظر في تعليق الجمع والجماعات.
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