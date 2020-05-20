شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 586 ألف طالب بـ«الأول الثانوي» يؤدون «الكيمياء» إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 586 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، اختبار مادة «الكيمياء» على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في آخر أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي بدأت في 29 إبريل 2020 واستمرت حتى 20 مايو 2020.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.3%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالب وطالبة في مختلف محافظات الجمهورية.