شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تُوقع بروتوكول تعاون مع البنوك الحكومية للارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعاون والتنسيق بين جامعة المنيا، والبنوك الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء بالمستشفيات الجامعية وتعزيز امكانياتها من خلال دعمها وتزويدها بالأجهزة والإمكانيات التي تؤهلها لتقديم خدمة لائقة لما يزيد عن 6 مليون مواطن من أهالي محافظة المنيا؛ وقع الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، تحقيقًا لأهدافهما المشتركة ومساهمة البنكين لطبيعتهما الاستثنائية ومن واقع مسؤوليتهما الاجتماعية، في توفير الدعم اللازم للمستشفيات الجامعية بقيمة 130مليون جنيه، لتأهيل بنيتهما التحتية.

حضر توقيع البروتوكول من قبل البنكين عبدالرحيم حمزة، مدير المنطقة ببنك مصر، وهاني شلقامي ممثلاً للبنك.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن البروتوكول سيعمل على مرحلتين تشمل هذه المراحل تعظيم القدرات التنفيذية بمبنى ملحق عمليات مستشفى المنيا الجامعي داخل الحرم من خلال الاعمال الاعتيادية، والتجهيزات لغرف العمليات، والعناية المركزة، وغرف الإقامة، ومحور الاتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية، والغازات، والعيادات بالمستشفى.