شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول لمدّ مياه الشرب للمناطق المحرومة بإهناسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ومؤسسة «لايت للاستيراد» ومؤسسة نهضة بني سويف والوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، لمد خدمة مياه الشرب «تركيب وصلات منزلية» من خلال المساهمة المجتمعية للقرى والمناطق المحرومة بمركز ومدينة إهناسيا.

وقع على البروتوكول يحيى ياسين رئيس مركز ومدينة إهناسيا، والمهندس محمود أحمد عبدالحميد مدير فرع إهناسيا لشركة مياه الشرب، ونادية محمد حسين عن مؤسسة لايت للاستيراد، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء نهضة بني سويف.

وأوضح المحافظ أنه «بمقتضى البروتوكول تقوم شركة المياه بإعداد المقايسات التقديرية والإشراف على تنفيذ الأعمال والاستلام، في حين تقوم»مؤسسة لايت«بتقديم الدعم المادي والعيني المتمثل في الخامات المتعلقة بوصلات المياه من مواسير وغيرها، ودفع قيمة المقايسات لشركة المياه، بينما تتولى مؤسسة نهضة بني سويف تنفيذ الأعمال للفئات المستهدفة تحت الإشراف الفني لشركة المياه، وفي المقابل تقوم الوحدة المحلية بإعداد وتقديم حصر للأماكن المطلوب توصيل خدمة مياه الشرب لها من وصلات منزلية على مستوى كافة قرى إهناسيا، والاعتماد من الجهات المعنية وإعطاء التصاريح المطلوبة لخط التنظيم وإعداد ملف لكل عملية متضمناً وصف الأعمال والتكلفة وتاريخ بدء الأعمال وتاريخ الانتهاء وما يفيد تسليم الأعمال للطرف الأول.

أعرب محافظ بني سويف عن ترحيبه الكامل بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية في سبيل دعم وتنمية القرى الأكثر احتياجا في المحافظة، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية والمساهمة الفاعلة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية.