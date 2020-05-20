شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية من جدة: تقل ٢٩٨ مصريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي بالبحر الأحمر، الأربعاء، رحلة طيران قادمة من مطار جدة، والتي أقلت 298 مصريًا، حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية لهم، ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم، مشيرًا إلى القيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي لهم عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا وذلك طوال مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وقال أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إنه تم تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم، عقب وصولهم، منعًا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم، بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الأمنية.