شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة أزمة كورونا.. وصول طائرة المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من مصر لجنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة بالقارة السمراء، وصلت الطائرة العسكرية المحملة بالمساعدات الطبية والدوائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان، حيث تم تفريغ الشحنة بمطار جوبا وكان في إستقبالها من دولة جنوب السودان، اللواء ماجير دينق كور، رئيس اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ إتفاق السلام المنشط، واللواء تشارلز كون، نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، والسفير المصرى بجمهورية جنوب السودان.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء.

من جانبهم أشاد مسؤولى جمهورية جنوب السودان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة في مختلف الأزمات والمحن، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود مترامية للتغلب على كافة الأزمات .