شكرا لقرائتكم خبر عن «ربيع» يبحث إجراءات تأمين مجرى قناة السويس مع القيادات الأمنية لمدن القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مع القيادات الأمنية المختلفة لمحافظات القناة الثلاثة، لبحث إجراءات تأمين المجرى الملاحي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبني الإرشاد.

يأتي اللقاء في إطار المؤتمر التنسيقي الأمني الشهري بقناة السويس، والذي يعقد بشكل دوري بهدف التنسيق الأمني وتبادل الرؤي مع الأجهزة الأمنية المنوطة بتأمين المجرى الملاحي ومنشآت الهيئة الرئيسية والمرافق الخدمية المختلفة التابعة لها.

أعرب الفريق أسامة ربيع، في كلمته، عن تقديره للتعاون المثمر والبناء من جانب الجهات الأمنية المختلفة، مشيدا بما لمسه من المشاركة الفعالة والاستجابة السريعة من جانبهم في التعامل مع كافة الأمور المتعلقة بتأمين المجرى الملاحي.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية التنسيق الكامل واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المجرى الملاحي وغير ذلك من المنشآت والمرافق الخدمية المختلفة التابعة للهيئة لاسيما خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

كما وجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات الهيئة للدرجة القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك مع تجهيز مجموعات التدخل السريع للمعاونة في المواقف الطارئة.

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