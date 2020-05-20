شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لاستراحة محافظ الدقهلية بعد تحويلها إلى «عزل طبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحولت الاستراحة الرسمية لمحافظ الدقهلية بين يوم وليلة لمقر عزل طبي للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وزوجته، بعد تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وتمكنت عدسة «المصري اليوم»، الأربعاء، من التقاط صورة للاستراحة من الخارج بعد إغلاق أبوابها وتحويلها لمقر عزل مؤقت خاص بالمحافظ وزوجته تحت إشراف طبى من مديرية الصحة، ووسط مخارف من عمال الاستراحة من نقل العدوى لهم بعد بقائهم في خدمة المحافظ وزوجته داخل الاستراحة.

كانت نتائج المسحات أظهرت إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بفيروس كورونا مساء الأحد الماضي وذلك بعد شعوره ببعض الأعراض الخفيفة مثل الكحة والإجهاد.

وأثناء تقصى المخالطين له تبين إصابة زوجته، وظهرت عليها الأعراض بشكل قوي، وقام المحافظ بنقلها بسيارة «ملاكي» تابعة لمحافظة الدقهلية لتنضم له في الحجر الطبي باستراحة المحافظة الرسمية، تحت إشراف طبى من مديرية الصحة بالدقهلية.

وسادت حالة من الرعب بين عمال الاستراحة بسبب استمرارهم في العمل داخل الاستراحة، رغم وجود المحافظ وزوجته واصابتهما بفيروس كورونا.

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