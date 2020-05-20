شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد شبكة الكهرباء الداخلية لـ50 ألف فدان إضافية بـ «شرق العوينات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أركان حرب مصطفى أمين رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية توقيع عقد تنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية لمساحة 50 ألف فدان إضافية بمنطقة شرق العوينات بتكلفة تقدر ب500 مليون جنيه.

وقال «شاكر» في تصريحات صحفية خلال مراسم التوقيع، إن تلك الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة ودعم القيادة السياسية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة في محاولة جادة لسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية، وبالتالي عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجاتها.

وأضاف الوزير، أنه في ضوء تهيئة الاقتصاد القومي المصري لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والمحلية، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون الوثيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لربط وتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء لما تمثله تلك المنطقة من إضافة للاقتصاد القومي، حيث تبعد هذه المنطقة عن بحيرة ناصر بحوالي 380 كم غرباً، وعن الواحات الداخلة حوالي 385 جنوباً، ومن المستهدف استصلاح وزراعة ما يزيد على 300 ألف فدان بتلك المنطقة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومستثمري القطاع الخاص.

بلغت المساحة الحالية للأراضي المستصلحة والتي يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية باستزراعها 110 ألف فدان بالمنطقة يتم زراعتها بمحاصيل استراتيجية ومن أهمها محصول القمح، حيث يسعى الجهاز إلى زراعة واستصلاح 50 ألف فدان إضافية لزراعة محصول القمح لتقليل الفجوة الغذائية.

وأكد «شاكر»، على أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي (شبكات داخلية وخارجية) لمساحة 50 ألف فدان إضافية، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ وتشغيل شبكة الكهرباء الخارجية على الجهود 220/66 كيلو فولت شاملة خطوط النقل ومحطات المحولات بتكلفة تقديرية 1.7 مليار جنيه ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بينما يتم تنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية على جهد 22 كيلو فولت بتمويل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبتكلفة تقديرية حوالي 500 مليون جنيه شاملة أعمال التوريدات والتركيبات وسوف تقوم شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع بتنفيذ المشروع خلال 8 شهور، كما ستقوم الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية بالأعمال التصميمية والاستشارية تحت إشراف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

Advertisements