شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على السواحل الشمالية، معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتشهد البلاد على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة من اليوم، أمطار خفيفة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% - 60% تقريبًا).

ويشير الخبراء إلى أن الجمهورية تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «43– 24»، الإسكندرية «31– 23»، قنا «44- 31»، الأقصر «44 – 31»، أسوان «44– 31».

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