نقيب المحامين يحيل موظفة للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما اقترفته المدعوة هانم السيد، نحو 39 حالة من الزوال بلا ملفات، إضافة إلى إلغاء تفعيل تلك الحالات.

ونص القرار، على الآتي:

"بناء على ما تبلغ إلينا من طلعت البدري بأن هناك حالات تفعيل من الزوال 2016 لا توجد لها ملفات، وبأنه بالبحث تبين أن جميع الحالات قامت بها الموظفة هانم السيد علي".

"وبناء على قرارنا أمس 19/5/2020 بوقف المذكورة فوراً عن العمل، وإجراء تحقيق بمعرفة محمود الداخلي، عضو مجلس النقابة، وطلعت البدري، وإفادتنا عاجلاً بالنتيجة".

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"وإذا استبان من التحقيق الذي تم، أن المذكورة فعلت فعلا وبلا ملفات عدد/ 39 حالة من الزوال، مبينة جميعها بالكشف المرفق وكلها بتفعيل المدعوة هانم السيد علي".

ولذلك قررنا الآتي:

أولاً: إلغاء جميع حالات التفعيل المبينة بالكشف المرفق المبين به الأسماء وأرقام القيد

ثانياً: إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما اقترفته المدعوة هانم السيد علي بما في ذلك التحقيق عن مدى مسئولية أصحاب هذا التفعيل ومدى علاقتهم بالمذكورة التي أسفرت عن هذه المخالفات الجسيمة.

ثالثا: تكليف محمود الداخلي وطلعت البدري بكتابة البلاغ إلى النيابة العامة بما تقدم ونفاد.