رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال العيد وما بعده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للوزراء وجموع المصريين؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية، ولاسيما الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة العيد، إلى جانب مناقشة التحرك نحو عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بما ورد في القرارات التي صدرت أمس، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، طوال فترة إجازة عيد الفطر، وكذلك ما بعد انتهائها، لافتاً إلى أن القرارات تضمنت إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وهو ما يأتي في إطار حرص الحكومة على تجنب إصابة المواطنين بالفيروس، وسعياً لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية.​