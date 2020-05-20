استخفاف بصحة المواطنين وأرواحهم.. برلماني منتقدًا انتشار الكمامات المغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار بيع الكمامات المغشوشة على الأرصفة في الشوارع، والتي تشكِّل تهديدًا على صحة المواطنين، وكذلك العاملين في المجال الطبي؛ لأنها ليست مصنوعة من مواد مناسبة أو في بيئات معقمة، ويمكن أن تفتقر إلى المواصفات التي تمنع الفيروسات أو البكتيريا من الدخول في ممرات تنفسية.

وأوضح زين الدين أن انتشار الكمامات المغشوشة لدى بعض التجار ومصانع بير السلم يؤكد استخفافهم التام بصحة الناس أو بأرواحهم؛ خصوصًا أن الأقنعة الجراحية أصبحت عنصرًا جوهريًّا في المعركة التي يخوضها العالم ضد "كورونا".

وأضاف وكيل لجنة النقل بالبرلمان أن المواطنين لجؤوا إلى شراء الكمامات من على الأرصفة بالمناطق الشعبية؛ نتيجة غياب الرقابة على مصانع بير السلم التى تنتج الكمامات غير المعقمة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية الطبية التي تسهم في تجنب العدوى بين المواطنين، فضلاً عن أنها في كثير من الأحيان تكون مستخدمة؛ الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة عدد الإصابات وتهديد حياة المواطنين، وكذلك بسبب غلاء أسعار الكمامات بالصيدليات وعدم توفرها.

وطالب النائب بتشديد حملات الرقابة داخل المناطق الشعبية ومنع عمليات بيع وشراء الكمامات بهذه الطريقة، وتشديد الرقابة على الصيدليات والموردين؛ للحفاظ على سعر مناسب للكمامة الصحية.