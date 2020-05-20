مجلس المطارات و"الإياتا": إعادة تشغيل الرحلات الجوية بطريقة آمنة لا تسمح بتصدير "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

دعا مجلس المطارات الدولي (ACI) والاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، دول العالم إلى ضمان أن الإجراءات الجديدة التي تم إدخالها للمطارات وشركات الطيران بعد انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 كلها مدعومة بأدلة علمية ومتسقة مع مكافحة العالم للفيروس، وذلك في إطار الخطة الموجودة حاليًّا لإعادة تشغيل الرحلات الجوية مرة ثانية.

وقال مجلس المطارات الدولي (ACI) والاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، في بيان مشترك لهما اليوم الأربعاء، إن إعادة تشغيل الطيران سوف تكون بطريقة آمنة وبها تعاون مشترك بين شركات الطيران والمطارات؛ لاستئناف الرحلات الجوية مع الأخذ في الاعتبار صحة وسلامة الركاب وتوفير الإجراءات والاشتراطات الصحية لهم علي الرحلات لتقليل مخاطر انتقال الفيروس في المطارات وعلى الطائرات، ومنع الطيران من أن يصبح مصدرًا لإعادة العدوى ونقلها دوليًّا.

وقالت أنجيلا جيتينز، المدير العام لمجلس المطارات الدولي: "لقد تعاونت المطارات وشركات الطيران مع منظمة الطيران المدني الدولي لمواجهة الفيروس واتخاذ الإجراءات العالمية التي تخفف من مخاطر الإصابة أثناء السفر لإعادة استئناف حركة الطيران مرة ثانية ومساعدة الاقتصادات على العودة للإنتاج وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة ثانية.

ومن جانبه، قال ألكسندر دي جونيك، الرئيس التنفيذي لـ"الإياتا": "إن مخاطر انتقال الفيروس على الطائرات منخفض للغاية، ونبحث عن سلامة الركاب؛ لأنها أولويتنا القصوى، وإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي وربط الدول أمر مهم، ولن نسمح أن يكون الطيران مصدرًا مهمًّا لإعادة العدوى بين الدول، ونعمل مع الحكومات لضمان أن يتم اتخاذ أي تدابير بشكل ثابت وبمساندة علمية لمكافحة انتشار الفيروس".