ضبط عاطل بحوزته كيلو أستروكس في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام-مبلغ مالي–هاتف محمول- سلاح أبيض–ميزان حساس). كما ضبطت (ثلاثة عاطلين لإثنين منهما معلومات مسجلة) حال استقلالهم سيارة فان ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 240 جرام-مبلغ مالي– هاتف محمول). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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