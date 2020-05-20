فئتي"200و50" جنيه.. ضبط تشكيل عصابي لترويج العملات النقدية المقلدة في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات النقدية المقلدة بنطاق القاهرة والجيزة فئتي "200و 50" جنيه .

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بتداول عملات مقلدة من فئتي ("مائتان، خمسون" جنيه مصري) بنطاق محافظتي (القاهرة – الجيزة).

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أسفرت جهود فرق البحث بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء ذلك النشاط (صاحب مطبعة – "له معلومات جنائية"، وعاطل) حيث كونا تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية من فئتي (المائتان ، الخمسون ) جنيه مصري متخذاً الأول من مطبعته الكائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ، وكراً لممارسة نشاطهـما الإجرامي في تقليد العملات الوطنية باستخدام أجهــزة حاسب آلي وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية ، بينما يتولى الثاني إنشاء وإدارة العديد من المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" يقــــوم من خلالها الإعلان عن توافر عملات وطنية مُقلدة نظير حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما راغبي شرائها بواقع مبلغ ثلاثمائة جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن استهداف وضبط المتهمان حال تواجدهما بمطبعة الأول المشار إليها، وبتفتيشها عُثر على ( 500 ورقة مالية مقلدة لفئة الخمسين جنيه مصري بقيمة 25 ألف جنيه مصري - 100 ورقة مالية مقلدة من فئة المائتان جنيه مصري بقيمة 20 ألف جنيه مصري - 47 فرخ كبير الحجم من ورق "الكلك" مطبوع عليهم العلامة المائية الخاصة بالمائتي والخمسون جنيه وشريط الضمان- الأدوات والأجهزة المستخدمة في عمليات التقليد - 2 هاتف محمول) .

وبفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه محمل بصور لوجهي العملات الورقية المقلدة والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية بفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة باستخدام جهاز الحاسب الآلي والطابعة المضبوطين وتُماثل مثيلتها الصحيحة من حيث الشكل والمقاسات والألوان، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني تبين قيامه بإنشاء وإدارة العديد من المواقع الإلكترونية على مواقع "الفيس بوك" يقوم من خلالها الإعلان عن توافر عملات مقلدة ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.