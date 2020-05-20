السجن سنتين لرئيس مجلس إدارة دار أيتام بتهمة التحرش بالفتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن سنتين مع الشغل لرئيس مجلس إدارة أحد دور الأيتام سابقا بتهمة التحرش بفتيات الدار.

وكانت نيابة مصر الجديدة، أحالت المتهم "م. إ" للجنايات في القضية رقم 12328 لسنة 2019 لأنه غضون شهر نوفمبر من العام 2019 استغل سلطته بصفته رئيس مجلس دار "أخوين" للأيتام بمصر الجديدة في التحرش بفتيات الدار.

وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي حررت محضرا بالواقعة، وأوقفت المتهم عن العمل عقب سماع شهادة فتيات الدار.

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