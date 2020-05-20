"أمن الأقصر" يضبط شخصين بحوزتهما 24 طربة لمخدر الحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث مركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) حال استقلاله ميكروباص وبرفقته سائق ومتوجهاً إلى محافظة أسوان

وضبط بحوزتهما (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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