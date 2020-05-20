ضبط المتهم بسرقة 2 مليون جنيه من داخل سيارة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على المتهم، بسرقة 2مليون و380الف جنيه من داخل سيارة مالك شركة صرافة بمدينة نصر.

تبلغ للمقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من صاحب شركة صرافة كائنة بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه بأحد الشوارع بدائرة القسم، وتوجهه للشركة ملكه، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي اثنان مليون وثلاثمائة وثمانون ألف من داخلها.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل له معلومات مسجلة مقيم بالجيزة وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد مصطفى الشعبيني وإسلام سمير ومحمد مجلي وأحمد الوكيل ومحمود القاضي، ضباط مباحث القسم، من ضبطه.

وبمواجهته أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" بالاشتراك مع عاطل له معلومات مسجلة "هارب" وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي (1,700,000 جنيه( مليون وسبعمائة ألف من متحصلات الواقعة بمسكنه ، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، وأضاف بقيامه بتسليم مبلغ مالي (30 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة لمالك معرض السيارات المشار إليه "قيمة إيجار السيارة" وعلم الأخير باستخدامه السيارة في وقائع سرقة وأقر بأن باقي المبلغ المالي المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

وبمواجهة مالك المعرض تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي (15 ألف جنيه) وإنفاقه باقي المبلغ المالي المتحصل عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد خالد يونس، مأمور قسم أول مدينة نصر، إلى النيابة العامة.