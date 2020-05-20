مد أجل الحكم في معارضة الفيشاوي على حكم حبسه لـ10 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت حكمة جنح مستأنف الدقي، مدّ أجل الحكم في معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، لجلسة 10 يونيو المقبل.
كانت أصدرت المحكمة في يناير الماضي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، حكما بمعاقبة الفيشاوي بالحبس لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته "لينا"، كما شمل الحكم إلزام الفيشاوي بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه، وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني.
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