بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة "التكاتك" في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أفراد تشكيل عصابي لسرقة سرقات مركبات الـ "توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، بمنطقة المطرية.

أكدت معلومات وتحريات المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، قيام ثلاثة عاطلين لإثنين منهم معلومات مسجلة بتكوين تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات مركبات الـ "توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد أيمن فؤاد وشريف عادل ومحمود الحسيني، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 90جرام، سلاح أبيض مطواه، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترفوا بارتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، واقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم في المواد المخدرة، وتم بإرشادهم ضبط المركبات المستولى عليها بمكان إخفائهم، حيث أقروا بتصرفهم فيها بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه" بمنطقة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية مُقابل التحصل على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات وإتهموهم بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم المطرية، إلى النيابة العامة.