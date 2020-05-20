ضبط 16 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة في القاهرة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات قبل أيام قليلة من عيد الفطر حيث تمكن العميد وائل نصار مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لهما معلومات مسجلة حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة التبين مستقلان الدراجة النارية ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل له معلومات مسجلة حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 720 جرام، مبلغ مالي، 3 هاتف محمول، مشغولات ذهبية، سلاح أبيض.

ضبط عاطلين لهما معلومات مسجلة حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلان سيارة ملك أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض.

ضبط ثلاثة عاطلين لإثنين منهما معلومات مسجلة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلين سيارة ميكروباص ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 315 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، ميزان حساس.

ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان حساس.

ضبط ثلاثة عاطلين لإثنين منهما معلومات مسجلة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلين سيارة، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، مبلغ مالي، 3 هاتف محمول.

ضبط عاطل له معلومات مسجلة حال تواجده بمنطقة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 530 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض.

ضبط ثلاثة عاطلين لإثنين منهما معلومات مسجلة حال استقلالهم سيارة فان ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 240 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.