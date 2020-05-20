أخبار مصر | ننشر توصيات لجنة متابعة آثار تفشي كورونا بنقابة المحامين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر توصيات لجنة متابعة آثار تفشي كورونا بنقابة المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، المشكلة بقرار من نقيب المحامين رجائي عطية، اجتماعها الأول، ظهر اليوم، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين.

وترأس الاجتماع محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من المحامين المتطوعين الذين تم إضافتهم إلى عضوية اللجنة.

واتفقت اللجنة في اجتماعها على عدة توصيات منها، السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للمحامين فقط، توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم، توسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.

وتابعت اللجنة "تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها، التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه، حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة، تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.