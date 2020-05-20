أخبار مصر | تقيب المحامين يؤجل حلف اليمين للأعضاء الجدد لـ28 يونيو

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، تأجيل جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد إلى الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 28/6/2020.

وقال "عطية" في بيان له اليوم، إن ذلك نظرًا لارتفاع وتيرة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وتزايد الاستحكامات التي أمرت بها الدولة للوقاية، وحرصًا على حياة شباب المحامين.

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وكان قرر نقيب المحامين رجائي عطية، إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما اقترفته المدعوة هانم السيد عدد 39 حالة من الزوال بلا ملفات، إضافة إلى إلغاء تفعيل تلك الحالات.

وقال "عطية" في قرار صادر عنه اليوم الأربعاء إنه بناء على ما تبلغ من الأستاذ طلعت البدري بأن هناك حالات تفعيل من الزوال 2016 لا توجد لها ملفات، وبأنه بالبحث تبين أن جميع الحالات قامت بها الموظفة هانم السيد علي.

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وأوضح رجائي عطية أنه بناء على قراره أمس 19/5/2020 بوقف المذكورة فورًا عن العمل، وإجراء تحقيق بمعرفة الأستاذ محمود الداخلي عضو مجلس النقابة، والأستاذ طلعت البدري، وإفادتنا عاجلًا بالنتيجة.

وأكد أنه إذ استبان من التحقيق الذي تم، أن المذكورة قد فعلت فعلا وبلا ملفات عدد 39 حالة من الزوال، مبينة جميعها بالكشف المرفق وكلها بتفعيل المدعوة هانم السيد علي، متابعا "قررنا إلغاء جميع حالات التفعيل المبينة بالكشف المرفق المبين به الأسماء وأرقام القيد، إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما اقترفته المدعوة هانم السيد علي بما في ذلك التحقيق عن مدى مسئولية أصحاب هذا التفعيل ومدى علاقتهم بالمذكورة التي أسفرت عن هذه المخالفات الجسيمة، تكليف الأستاذ محمود الداخلي والأستاذ طلعت البدري بكتابة البلاغ إلى النيابة العامة بما تقدم ونفاد.

وكان خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، وزارة الدفاع لتوريد مائة وخمسين ألف كمامة وعبوات كحل التعقيم من القوات المسلحة إلى نقابة المحامين، مؤكدا أن النقابة على استعداد لسداد الثمن فورا.

وكان أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل لجنة العلاج الجديدة، والمختصة ببحث وتقرير كل ما يتعلق بطلبات وقرارات العلاج.

وأوضح رجائي عطية في البيان الصادر أمس الثلاثاء، أن اللجنة تشكل من تشكيل الأستاذ مجدي سخي، الأستاذ يحيى التوني، الأستاذ سيد عبد الغني، الأستاذ محمد فزاع، الأستاذ أبو بكر ضوة، الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وعلى القرار الصادر منا بتاريخ 29/4/2020، وملحقه بتاريخ 1652020 والذي تضمن تشكيل لجنة علاجية مختصة ببحث وتقرير كل ما يتعلق بطلبات وقرارات العلاج.