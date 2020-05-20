أخبار مصر | تحويل معهد الكبد القومي لمستشفى عزل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تحويل معهد الكبد القومي لمستشفى عزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور باسم عيسى، مدير معهد الكبد القومي بالقاهرة، تحويل المعهد إلى مستشفى عزل كامل لاستقبال مصابين فيروس كورونا.

وأوضح "عيسى" في بيان صدر منذ قليل، أن ذلك جاء للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وضمن استراتيجية وزارة الصحة للسيطرة على الفيروس.

وذكر أن مرضى الكبد غالبا لا يكون بينهم حالات طوارئ تستدعي المكوث في المستشفى، بل المريض يأخذ خدمتة الطبية والمتابعة له دون إقامة.

وأشار إلى أن المستشفى خال من مرضى الكبد، والمتواجدون بهم تم تحويلهم، وأن المعهد جاهز لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

وقررت وزارة الصحة والسكان، تحويل معهد الكبد ومستشفى القاهرة الفاطمية ومستشفى الزيتون التخصصى لمستشفيات فحص وعزل لمرضى فيروس كورونا.

وأكدت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، انه كان هناك حالتين مصابتين بكورونا كانوا محتجزين في الرعاية المركزة بمعهد الكبد، وتم تحويلهما لمستشفى أحمد ماهر.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.