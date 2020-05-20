أخبار مصر | جامعة بدر تعلن بدء التسجيل الإلكتروني للطلبة الراغبين في الالتحاق بكلياتها

أعلن الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، أن إدارة الجامعة فتحت باب اللإلتحاق الإلكترونى للطلاب للعام الدراسى (2020 - 2021) "أونلاين" على

وأضاف كمال، أن الجامعة فتحت باب التقديم للكليات التابعة لها وهى: " الطب البشرى، العلاج الطبيعى، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، اللغات والترجمة، الفنون التطبيقية، الهندسة والتكنولوجيا، التمريض، الفنون السينمائية والمسرحية، الطب البيطرى"، كما تستعد الجامعة لإفتتاح كليات "الحقوق، السياسة والعلاقات الدولية، العلوم الصحية التطبيقية، البايوتكنولوجى".. وذلك فور الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستصدار قرارات بدأ التشغيل للعام الدراسى المقبل.

أشار الدكتور كمال، أنه بالنسبة للطلبة الذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة المصرية والتى لم تظهر نتيجتهم حتى الأن، عليهم ملئ جميع البيانات فى الأبلكيشن على الموقع، وترك الخانات الخاصة بنتائجهم لحين حصولهم على الشهادات بعد إستخراجها من قبل وزارة التربية والتعليم أو الجهات الدولية المعتمدة فى هذا الشأن، مشيرًا أنه يجب على الطلاب فى هذة الحالة تحميل شهادة الميلاد والرقم القومى كخطوة أساسية لعبور مرحلة تحميل المستندات.

أكد رئيس الجامعة، أن موقع الجامعة يوجد به كل ما يريده الطالب من معلومات عن الجامعة وبرامجها التعليمية وأقسامها العلمية وأنشطتها الطلابية وخدماتها المجتمعية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.