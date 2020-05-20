أخبار مصر | "المحامين العرب": النقابة المصرية على أعتاب عهد جديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "المحامين العرب": النقابة المصرية على أعتاب عهد جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ناصر الكريون الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين المصرية على أعتاب عهد جديد يرقى برسالة المهنة وتحقيق الخير لمنتسبيها، في ظل نجاح النقيب رجائي عطية في انتخابات نقابة محامي مصر.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أن الإصلاح النقابي هو شعار المرحلة المقبلة، ونتطلع لأن تتصدّر نقابة محامي مصر مكانتها على مستوى العالم العربي.

وأشار إلى أن نجاح رجائي عطية في انتخابات نقابة محامي مصر يمثل نصرًا كبيرًا في المنافسة الشريفة والمشروعة من أجل مصلحة الزملاء المحامين في جمهورية مصر العربية، ويؤكد على مواصلة مسيرة العطاء النقابي والمهني.

وأكد أن نقابة المحامين المصرية ستبقى منارة مهمة على طريق دعم المهنة فى الوطن العربي، وتحقيق مصالح منتسبيها، وتعزيز رسالتها الوطنية والقومية في دعم منظومة العدالة، وتوطيد أركان دولة القانون.

وأشار إلى أن رجائي عطية صاحب الباع الطويل والمسيرة المهنية المشرّفة، سيكون خير عونٍ لمحامي مصر، وذلك بما له من خبرة طويلة، وملكات خاصة، وخصائص غنيّة عن البيان، وبما توافر له من ترفّع نبيل عن سفاسف القول، وسقط الكلام.

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وأوضح "الكريون" أن مرحلة تولي رجائي عطية زمام العمل المهني ستمثل نقلة نوعية مهمة على مستوى العمل النقابي الذي يضطلع به بهدف إصلاح العمل التنظيمي والإداري، ليس باعتباره نقيبًا لمحامي مصر فحسب، بل ورئيس لاتحاد المحامين العرب.

وكان خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، وزارة الدفاع لتوريد مائة وخمسين ألف كمامة وعبوات كحل التعقيم من القوات المسلحة إلى نقابة المحامين، مؤكدا أن النقابة على استعداد لسداد الثمن فورا.

وكان أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل لجنة العلاج الجديدة، والمختصة ببحث وتقرير كل ما يتعلق بطلبات وقرارات العلاج.

وأوضح رجائي عطية في البيان الصادر أمس الثلاثاء، أن اللجنة تشكل من تشكيل الأستاذ مجدي سخي، الأستاذ يحيى التوني، الأستاذ سيد عبد الغني، الأستاذ محمد فزاع، الأستاذ أبو بكر ضوة، الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وعلى القرار الصادر منا بتاريخ 2942020، وملحقه بتاريخ 16/5/2020 والذي تضمن تشكيل لجنة علاجية مختصة ببحث وتقرير كل ما يتعلق بطلبات وقرارات العلاج.