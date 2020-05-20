أخبار مصر | بعد زيادة الإصابات.. تحويل معهد الكبد والقاهرة الفاطمية والزيتون لمستشفيات عزل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد زيادة الإصابات.. تحويل معهد الكبد والقاهرة الفاطمية والزيتون لمستشفيات عزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الصحة والسكان، تحويل معهد الكبد ومستشفى القاهرة الفاطمية ومستشفى الزيتون التخصصى لمستشفيات فحص وعزل صحى لمرضى فيروس كورونا.

وأكدت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، انه كان هناك حالتين مصابتين بكورونا كانوا محتجزين في الرعاية المركزة بمعهد الكبد، وتم تحويلهما لمستشفى أحمد ماهر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق محدود نشب مساء أمس بعدد من الأشجار داخل مستشفي حميات امبابة، مؤكدة أن الحريق كان خارج مبني المستشفي ولم ينتج عنه أى إصابات أو وفيات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 4 سيارات إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بسرعة مع الحريق وتم السيطرة عليه فى غضون دقائق معدودة، مؤكدا على انتظام سير العمل بالمستشفي، لافتا إلى أن المرضي داخل المستشفى يتلقون الخدمة الطبية على أكمل وجه.

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